Украинке в ДТП в Польше оторвало ногу

Фото: tsn.ua предоставила Надежда Микитина

19-летняя Татьяна Никитина из села Горыгляды Монастырисского района Тернопольской области попала в ДТП в Польше. Произошла авария недалеко от Варшавы. Девушка ехала на мотоцикле со своим знакомым, когда на них налетел встречный автомобиль. Татьяне оторвало ногу. Водитель мотоцикла погиб на месте. О деталях трагедии ТСН.ua рассказала мама пострадавшей девушки Надежда Никитина.

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7 августа в 19:00 Татьяна возвращалась домой с Милянувек. Девушка нашла работу на предприятии и планировала официально устроиться. Подвозил ее 41-летний Алексей, который там работал. Мужчина родом из Ивано-Франковской области, в Польше живет более 10 лет со своей семьей.

"Алексей по дороге подвозил Татьяну домой. За 150 метров перед светофором в селе Отребусы в них врезалась на скорости машина. Водительница автомобиля выехала на встречную, чтобы повернуть в сторону своего дома, и не пропустив мотоцикл, врезалась в Таню и Алексея", - рассказывает мать девушки Надежда Никитина.

От удара водителя мотоцикла отбросило на другую сторону дороги. Девушка отлетела на 35 метров от места аварии.

"За рулем автомобиля сидела полька, она отвлеклась на своего маленького ребенка, который сидел на заднем сиденье. На момент аварии у водительницы было открыто окно. И сразу при ударе отрубило ногу Алексею и моему ребенку. Она обратила внимание на своего ребенка, а моего - покалечила ", - говорит Надежда Никитина.

Неподалеку была местная жительница, которая видела ДТП. Она побежала спасать Татьяну и Алексея. Они истекали кровью.

"Женщина проходила курсы первой медицинской помощи. Она сняла с мужчины ремень и перевязала ногу моей дочери. Кричала к людям, чтобы с дочерью говорили, чтобы она не впала в кому. Если бы не та женщина, возможно, моя дочь бы умерла. А когда она подбежала к мужчине, то уже не могла оказать ему помощь. Он истёк кровью ", - рассказывает Надежда Никитина.

Женщина, которая оказывала первую помощь Татьяне, искала ногу девушки и нашла её в салоне автомобиля, который сбил Татьяну и Алексея на мотоцикле.

"Соседи, которые там были, принесли с холодильников лед и хотели сохранить ногу. Но так, как эта нога была оторвана, она просто не подлежала пришиванию", - говорит мать девушки.

Татьяну госпитализировали на вертолете в больницу польского города Гродзиск-Мазовецкий, а Алексей скончался на месте аварии. У 41-летнего Алексея осталась жена и трое детей - двое 11-летних дочерей и 18-летний сын.

После ДТП Татьяна 8 дней лежала в коме, ей сделали 4 операции.

С больницы Татьяну перевели в частный реабилитационный центр, там с ней работают психологи, которые помогают ей не впадать в депрессию. Мать девушки говорит, что один день терапии стоит более 22000 гривен. Кроме этого, потерпевшей Татьяне хотят вставить протез ноги, впрочем сумма для семьи неподъемная - 50 тыс. долларов.

Мать пострадавшей девушки сама воспитывает четверых детей и нет возможности заплатить такое количество денег, чтобы ее дочь снова встала на ноги.

По словам Надежды Никитиной, страховая компания, в которой была зарегистрирована её дочь, выплатила лишь 450 долларов компенсации. Эта сумма не покроет даже один день в реабилитационном центре, где находится Татьяна.

Поэтому, чтобы помочь семье прийти в себя после страшной аварии и купить девушке "искусственную" ногу, в Польше и в Украине начали сбор средств. На помощь Татьяне неравнодушные прислали в целом 2000 долларов, осталось собрать еще 48 000 долларов.

Мама девушки говорит, что ее дочь неоднократно помогала своим подругам с работой и с жильем, которые, как и Татьяна, приехали в Польшу подзаработать на жизнь. Поэтому Надежда Микитина надеется, что её дочери тоже помогут с лечением.

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