Осудили мужчину, который задушил новорожденного сына

 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 378
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2277
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4779
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 405
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1899
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4609
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43563
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
9
3
10
3
8
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
Видео
Все видео
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
В Харькове оборвался канатный мост с людьми
В Харькове оборвался канатный мост с людьми
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2817
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4986
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 801
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 13:13

Осудили мужчину, который задушил новорожденного сына

  Комментировать
Осудили мужчину, который задушил новорожденного сына
На Черниговщине мужчина подушкой задушил новорожденного сына. Фото - volnovaha-police.dn.ua

15 лет тюрьмы получил житель Сновского района на Черниговщине.

Он в феврале прошлого задушил подушкой своего новорожденного сына, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Тело уже мертвого ребенка злоумышленник перенес в помещение хозяйственной постройки, расположенной неподалеку, где и закопал", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянка задушила 6-месячную дочку и сбежала из квартиры

Мужчина в суде свою вину признал, но наказание это не смягчило. Будет ли осужденный оспаривать приговор - пока неизвестно.

За убийство новорожденного сына женщина получила 3 ​​года за решеткой с 2-летним испытательным сроком. Такое решение принял Кагарлицкий райсуд Киевской области. При определении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемой и тот факт, что на его иждивении находится 4 малолетних детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Осудили мужчину, который задушил новорожденного сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

75 килограмм золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Публицист выступил в Париже на украинском языке

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 34175
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 28955
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 24958
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 23160
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 20378
Происшествия
Пожар в психбольнице: назвали имена всех погибших
Пожар в психбольнице: назвали имена всех погибших Просмотров: 198
Трагедия в психбольнице: найденный на пепелище пациент умер до пожара
Трагедия в психбольнице: найденный на пепелище пациент умер до пожара Просмотров: 144
Педофила приговорили к 40 годам заключения после 50 изнасилований 7-летней девочки
Педофила приговорили к 40 годам заключения после 50 изнасилований 7-летней девочки Просмотров: 522
От купания в море в Одесской области советуют воздержаться
От купания в море в Одесской области советуют воздержаться Просмотров: 324
Смертельный пожар в Одесской психбольнице: определили место возгорания
Смертельный пожар в Одесской психбольнице: определили место возгорания Просмотров: 306
Больше всего комментируют
30
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
24
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
6
Националисты объединились для похода на выборы: первая десятка ВО "Свобода"
Голосов: 40
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua