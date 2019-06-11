Осудили мужчину, который задушил новорожденного сына

На Черниговщине мужчина подушкой задушил новорожденного сына. Фото - volnovaha-police.dn.ua

15 лет тюрьмы получил житель Сновского района на Черниговщине.

Он в феврале прошлого задушил подушкой своего новорожденного сына, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Тело уже мертвого ребенка злоумышленник перенес в помещение хозяйственной постройки, расположенной неподалеку, где и закопал", - сказано в сообщении.

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Мужчина в суде свою вину признал, но наказание это не смягчило. Будет ли осужденный оспаривать приговор - пока неизвестно.

За убийство новорожденного сына женщина получила 3 ​​года за решеткой с 2-летним испытательным сроком. Такое решение принял Кагарлицкий райсуд Киевской области. При определении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемой и тот факт, что на его иждивении находится 4 малолетних детей.