Оставил девушке записку: новые подробности гибели 17-летнего курсанта

Курсант Житомирского военного института им. Королева Максим Хоровский погиб в первый день обучения. Фото: thestudy.com.ua

Рядом с телом застреленного курсанта Житомирского военного института им. Королева 17-летнего Максима Хоровского нашли предсмертную записку, адресованную девушке.

Предварительная версия - самоубийство, ведь была найдена предсмертная записка, в которой говорилось о неразделенной любви. Об этом говорится в ТСН.

Парень поступил на первый курс. Во время учений на полигоне в палаточном городке курсанту выдали оружие для тренировок и после этого он исчез. Впоследствии тело с огнестрельным ранением нашли у хозяйственного здания.

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"Он стоял в одном строю с курсантами, готовились к выходу на огневой рубеж. Получили боеприпасы, как и надо, но потом он выскользнул. Происшествие случилось по независящим от прохождения военной службы причинам. Записка есть предсмертная, обращение к девушке, все вокруг безответной любви", - говорит начальник Житомирского военного института им. Сергея Королева Александр Левченко.

Курсант Житомирского военного института им. Королева Максим Хоровский погиб в первый день обучения - 1 сентября. Причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.