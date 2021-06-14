Остался 5-месячный ребенок: в ДТП разбился молодой полицейский

Молодой полицейский из Борисполя погиб в ДТП. Фото: Патрульная полиция Украины

В автомобильной аварии погиб полицейский 24-летний Владислав Кирий из Борисполя Киевской области.

Трагедия произошла вечером 12 июня, сообщила патрульная полиция Украины.

Отмечается, что мужчина только присоединился в ряды полиции и учился в академии. У погибшего осталась жена и 5-месячный ребенок.

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"За несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе", - говорится в сообщении.

Известно, что патрульный ехал в автомобиле, водитель которого, по предварительной информации, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте.

В Киеве разбился тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. Он на мотоцикле влетел в автомобиль такси. Предварительно, таксист на Hyundai поворачивал на ул. Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал ул. Шевченко в сторону площади Победы. Не успев среагировать на манёвр водителя, мотоциклист зацепил машину. Погибший был в браке с фитнес-тренером. Воспитывали трех дочерей 12, 3 лет и 12-месяцев. Также у Акижанова осталась 26-летняя дочь от предыдущего брака.