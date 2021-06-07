Страшная авария унесла жизнь 12-летнего именинника

Вечером 6 июня в Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП, в котором погиб 12-летний мальчик в свой день рождения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

"По предварительной информации, отец мальчика, который находился за рулем, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль снесло в кювет. В дальнейшем автомобиль столкнулся с деревом. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщение.

Кроме отца ребенка, в больницу с многочисленными травмами госпитализировали мать и крестную мальчика.

По факту аварии открыли уголовное производство.

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На трассе Киев-Чоп возле села Зубра Львовской области Skoda Felicia влетела в грузовик Mercedes-Benz Atego. В легковушке ехали отец и сын 54 и 33 лет. Оба погибли на месте. Погибших с искореженного авто освобождали спасатели.