Фото: facebook.com/FEDERATION.BODYBUILDING.UA

В Киеве разбился тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. Он на мотоцикле влетел в автомобиль такси.

Авария произошла 12 июня на перекрестке ул. Шевченко и ул. Симона Петлюры, сообщили на странице Национальной федерации бодибилдинга Украины в Facebook.

Предварительно, таксист на Hyundai поворачивал на ул. Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал ул. Шевченко в сторону площади Победы. Не успев среагировать на маневр водителя, мотоциклист зацепил машину, передает "Телеграф".

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Удар пришелся на боковую часть автомобиля. Пострадавшего тренера доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.

Погибший был в браке с фитнес-тренером Марией Акижановой. Воспитывали трех дочерей 12, 3 лет и 12-месяцев. Также у Акижанова осталась 26-летняя дочь от предыдущего брака.

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