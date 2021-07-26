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понедельник, 26 июля 2021 18:26

Организаторам "B2B Jewelry", объявили о подозрении. Арестовали машины и остров
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Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды "B2B Jewelry". Сотрудники СБУ задокументировать новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.

Об этом сообщают прессслужбы СБУ и Офиса генрокурора Украины.

Представителей финансовой пирамиды "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

СБУ и прокуратура провели масштабную операцию по разоблачению финансовой пирамиды "B2B Jewelry"
Фото: gp.gov.ua
СБУ и прокуратура провели масштабную операцию по разоблачению финансовой пирамиды "B2B Jewelry"
СБУ и прокуратура провели масштабную операцию по разоблачению финансовой пирамиды "B2B Jewelry"

По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои средства в пирамиду под высокие проценты - от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждение "сертификат", который не оказывал финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.

Кроме того, в магазинах можно было приобрести ювелирные изделия, за покупку которых обещали постепенно вернуть сумму большую их полной стоимости. Однако стоимость драгоценностей значительно превышала рыночную цену.

Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности указанной группы составляет почти 25,7 млн грн.

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На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry": в Киеве и на территории Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Черкасской областей.

Изъяли документы, имеющие доказательственное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений. А также мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию и имущество - в том числе, транспортные средства, добытые преступным путем. Среди арестованного имущества - остров в Киевской области, купленный за деньги с противоправной деятельности.

Магазины сети закрыли, имущество опечатали.

Сейчас фигурантами по делу проходят четыре человека - им уже объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество с финансами, отмываний средств и совершение преступления группой лиц.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, следователи Главного следственного управления Национальной полиции при содействии Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

В парламенте хотят создать систему обмена информацией о деятельности мошенников с государственными финансовыми и правоохранительными органами других стран.

Таким образом планируют противодействовать финансовым пирамидам, привлекать к ответственности мошенников, возмещать средства пострадавшим, сообщают в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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Дата
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