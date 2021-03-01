Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности

Преступника нашли у родных в селе Красные Поди Криворожского района. От полиции он спрятался в диване Фото: dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, которого искали за совершенное убийство и разбои.

После оглашения приговора, он снял электронный браслет и убежал, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В конце января 2016-го на одной из улиц Покровского района подозреваемый совершил разбойное нападение на женщину, нанеся последней тяжелые телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась. В течение почти 3 лет мужчина находился под стражей, однако в мае 2019 года суд до вынесения окончательного наказания изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. В мае 2020-го 30-летнего мужчину суд признал виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы. Осознавая тяжесть наказания, злоумышленник освободился от электронного средства контроля и исчез со своего места проживания. Полицией мужчина был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

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Преступника нашли у родных в селе Красные Поди Криворожского района. От полиции он спрятался в диване.

Мужчина находится под стражей. Его ждет наказание в виде 17 лет лишения свободы.

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