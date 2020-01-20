"Около 300 миллионов гривен": в Киеве разоблачили подпольный покерный клуб

Фото: facebook.com

19 января в Киеве правоохранители пресекли деятельность нелегального покерного клуба. Из заведения изъяли игровые фишки на почти 300 млн грн.

Сообщил об этом Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины на официальной странице в Facebook.

"На момент появления полицейских в зале находились около 2 десятков игроков. По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тысячу игровых фишек на сумму около 300 миллионов гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения", - говорится в сообщении.

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