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пятница, 11 марта 2022 12:20

Спецтема: Война России против Украины

"Оккупанты в десятке километров" - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
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К парку Межгорье приближается линия фронта. Бывшая резиденция президента-беглеца Виктора Януковича расположена в нескольких километрах севернее Киева. Оттуда наступают русские войска.

Некоторые из оккупантов уже в десятке километров от Межигорья, пишут "Следствие.Инфо".

Бывшая резиденция Януковича сейчас превратилась фактически в военный объект.

"Бывали дни, когда у нас прятались до 60 детей. Сейчас находятся несколько десятков человек", - говорит комендант Межигорья Денис Тарахкотелик.

Добавляет, что войну здесь почувствовали с первой же ночи. Оккупанты сбросили в Межгорье две кассетные бомбы.

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"По нас ударили в 5:10 в первый день войны. Самолетом бомбили, уничтожили всю мобильную связь на главной вышке. У них не стояла цель, чтобы вышка упала, они ударили кассетными бомбами просто, чтобы разрушить максимальное оборудование, которое было у трех операторов и чтобы здесь не было связи. Слава богу, все живы", — говорит.

От кассетной бомбы пострадали только лебеди. Их убило осколками.

Сейчас Межигорье полностью готово к военным действиям.

Бывшая резиденция Януковича прячет местных жителей
Фото: Слідство.Інфо
Бывшая резиденция Януковича прячет местных жителей
Бывшая резиденция Януковича прячет местных жителей
Бывшая резиденция Януковича прячет местных жителей
Бывшая резиденция Януковича прячет местных жителей

"Все, что критически важно, а именно чтобы были накормлены все животные и птицы, чтобы обеспечивались все инженерные процессы; мы даже вчера включили котлы, потому что был мороз и чтобы не померзли коммуникации", — рассказывает комендант.

Кроме этого, экс-резиденция помогает и другим.

"Все продукты от волонтеров, которые нам привозят, мы здесь храним в наших подвалах и холодильниках. Кому нужно - по чуть-чуть, чтобы эффективно использовать все, что у нас есть. Кормить людей проблемы нет, сигареты я подкупаю по возможности", - прибавляет.

Животные из местного зоопарка тоже чувствуют себя хорошо. В первые дни взрывы пугали зверинец, но теперь они привыкли, почти не реагируют на них.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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