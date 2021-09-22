Оккупанты били по ВСУ с запрещенного оружия

21 сентября оккупанты 4 раза атаковали ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

21 сентября вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, отчитываются в ООС.

Так, вблизи Каменки в Новопсковском районе Луганской области оккупанты 15 раз выстрелили из минометов калибра 120 мм.

В направлении Шумов Бахмутского района Донецкой области целились из стрелкового оружия. Пытались спровоцировать ВСУ.

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У Лебединского Волновахского района Донецкой области российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского Бахмутского района враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Потерь среди личного состава нет", - сообщили в штабе.

20 сентября вооруженные формирования России пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в больницу. Сейчас его состояние - удовлетворительное.