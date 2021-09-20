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понедельник, 20 сентября 2021 08:22

Оккупанты сбросили с квадрокоптера гранату. Воина ВСУ ранило осколками

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Оккупанты сбросили с квадрокоптера гранату. Воина ВСУ ранило осколками
ООС сообщили о напряженной обстановке 19 сентября. Фото: facebook.com/pressjfo.news

19 сентября вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военный ВСУ получил осколочные ранения.

Сейчас он в больнице. Состояние здоровья - удовлетворительное, отчитываются в ООС.

Вчера напряженная обстановка была неподалеку Новозвановки в Попаснянском районе Луганской области. Противник трижды использовал станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Вблизи Майорска Бахмутского района Донецкой области российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Пытались спровоцировать ответ наших воинов.

В направлении Луганского и Новолуганского Бахмутского района враг осуществлял прицельные обстрелы с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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У Орехового Попаснянского района наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Талаковки Мариупольского района Донецкой области российско-оккупационные войска сбросили с квадрокоптера ВОГ-17.

18 сентября российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь среди украинских военных не было. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

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