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воскресенье, 19 сентября 2021 09:32

Оккупанты ударили по ВСУ из запрещенного оружия

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Оккупанты ударили по ВСУ из запрещенного оружия
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

18 сентября российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб ООС. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

"В Донецкой области вблизи Новоселовки Второй противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра и артиллерию калибра 122 мм. В направлении Бахмутского района российские наемники осуществили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Возле Широкиного Мариупольского района Донецкой области враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Южного под Горловкой и Катериновки в Попаснянском районе оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, на Луганщине вражеский беспилотник типа "Орлан-10" совершил пролет с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорськ Донецкой области.

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Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. С семи КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская". В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

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Дата
19
сентября

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