Оказался экс-милиционером: задержали организатора покушения на убийство полицейского

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В Ужгороде задержали 38-летнего организатора покушения на убийство полицейского.

Им оказался бывший сотрудник милиции Закарпатья, сообщают в пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД по тесные, дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой, на самом деле, выполняли заказные грязные дела", - говорится в сообщении.

Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, который для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей.

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"Проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружено и изъято средства, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехнику, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. В настоящее время задержанных уже доставлен в Киев и объявлено подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям", - отмечается в сообщении.

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции в Киевской области Антон Павленко праздновал 32-й день рождения в кафе, где его застрелили. За день до убийства, 4 мая, у Павленко родился сын, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.