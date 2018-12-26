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среда, 26 декабря 2018 13:55

Одноклассники избили школьника до сотрясения мозга

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Одноклассники избили школьника до сотрясения мозга
Фото: из открытых источников

Одноклассники избили 11-летнего ученика одной из школ Кропивниччины. Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

По словам школьника, одноклассники избили его, потому что через него команда провалила школьную эстафету. Родители парня уверяют, что в школе сына травят уже не первый месяц.

"У ребенка были на лице синяки, выше виска, по челюсти. Голова была полностью в гематомах. Прикоснуться к голове было невозможно", - говорит мама пострадавшего парня Марина Хрипта.

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Дворник Сергей видел, как били шестиклассника. В тот день именно он убирал школьный двор - услышал крики. Бросился на помощь. Трое парней ногами били четвертого.

"И по голове, и по спине, и по бокам. Куда он мог теми ногами попасть с такой жестокостью. У меня все перевернулось. Ну, я побежал сюда, разбросал их", - рассказал мужчина.

"Разборки, кто кому неправильно бросил мяч. Кто не поймал мячик. Эта эмоция немножко успокоилась после урока, но она отразилась негативно во внеурочное время", - объясняет классная руководительница Наталья Смелик.

Родители говорят, что с сына не прекратили издеваться даже когда парня выписали из больницы, где он после избиения пробыл две недели.

Мама одного из парней, которые избили Михаила, оправдывает своего сына и виновным в длительном конфликте считает именно потерпевшего. Хотя и своего сына за драку вроде наказала.

Родители Михаила обратились в полицию и надеются на наказание виновных. Перевести ребенка в другую школу не могут, потому в деревне только одна школа с одним шестым классом.

В школах будут бороться с буллингом. Онлайн-курс помощи учителям эффективно противодействовать травле детей в школьных коллективах запустит Министерство образования и науки совместно с Prometheus.

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