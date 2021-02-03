Одного поджег, других рубил: первомайский мститель искалечил 4 человека

Во время пожара в супермаркете "Эпицентр" в Первомайске на Николаевщине пострадали 4 сотрудника.
Это 2 охранника, руководитель службы безопасности и продавец, рассказал региональный директор южного региона ООО "Эпицентр К" Сергей Пономарев.
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"Во время инцидента в торговом центре пострадали четверо его работников. Больше всего - один из охранников, которому разрубили голову. Он уже пришел в себя после операции и проходит лечение. Кроме того, повреждения получили продавец, которого злоумышленник облил легковоспламеняющейся смесью, нанеся ожоги, старший охранник службы безопасности, в результате удара топором в спину, и руководитель службы безопасности торгового центра, который получил ранение руки", - отметил Пономарев, передает "Укринформ".
Всем пострадавшим компания оказала помощь.
Пожар в "Эпицентре" произошел днем 2 февраля. Туда пришел местный 37-летний житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющиеся вещества и поджег линолеум. Его пытались остановить 2 охранника, оба получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Говорит, поджигал сознательно, имея личную неприязнь к владельцу сети.
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