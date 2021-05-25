Один с пистолетом, другой с кирпичом: мужчины устроили разборки в универмаге

Один из них был вооружен кирпичом, другой - пистолетом. Фото: pixabay.com

В Херсоне в помещении Центрального универмага произошел конфликт между двумя мужчинами.

Один из них был вооружен кирпичом, другой - пистолетом, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонщины около 10:40 обратился 39-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что в ЦУМе получил ранения уха от неизвестного, который стрелял. Событие началась на улице возле торгового центра. Как выяснили полицейские, заявитель двигался по улице на своем автомобиле, а навстречу ему на другом автомобиле двигалась женщина. Между водителями возникла ссора по поводу преимущества в первоочередности проезда. Тогда женщина позвонила своему мужу. Вскоре он подъехал на место и уже между мужчинами возникла конфликтная ситуация ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены

По словам начальника Херсонского городского управления полиции Александра Говоруна, известно, что муж женщины после этого зашел внутрь ЦУМа, а заявитель подобрал на земле обломок кирпича и побежал догонять оппонента, где на первом этаже магазина он ударил последнего камнями.

"В отместку мужчина достал пистолет для отстрела патронов травматического действия, выстрелил в воздух и нанес удар рукояткой пистолета в ухо заявителя. Последний взамен швырнул в стрелка кирпичом. После этого женщина с ее мужем с места происшествия скрылись на автомобилях в неизвестном направлении", - сообщил Говорун.

Сейчас личности мужчины и женщины установили. Их разыскивают.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Черткове Тернопольской области водители маршруток избили 37-летнего коллегу. Это произошло на автобусной остановке. Пострадавший в больнице.