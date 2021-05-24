Водители маршруток избили коллегу

На Тернопольщине полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между перевозчиками. Фото: tp.npu.gov.ua

В Черткове Тернопольской области водители маршруток избили 37-летнего коллегу.

Это произошло на автобусной остановке. Пострадавший в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Конфликт возник между водителями двух маршруток. Словесная перепалка между ними переросла в драку. Двое перевозчиков начали бить водителя другой маршрутки. Потасовку прекратили свидетели и очевидцы происшествия. Пострадавшего 37-летнего водителя госпитализировали", - рассказали в полиции.

Нападавшие - двое местных жителей 36 и 62 лет. Им за хулиганство грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех лет тюрьмы.

Водители автобусов, курсирующих в режиме маршрутных такси №211, на одной из конечных остановок столицы подрались на глазах у прохожих. Причина конфликта точно неизвестна. Вероятно, водители дрались за право первенства выезжать на маршрут.