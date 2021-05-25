Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены

Пострадавший получил несколько ударов по голове битой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве водитель Volkswagen с номерными знаками Legioner подрезал Ford и устроил расправу прямо на дороге.

Инцидент произошел на ул. Здолбуновской. Мужчина нанес несколько ударов битой водителю Ford. Видео конфликта появилось у Киев Оперативный.

"Похоже, что у чувачка на Volkswagen случился какой-то неконтролируемой выброс гормонов. Чем еще можно объяснить такую ​​агрессию?", - говорится в сообщении.

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Жена потерпевшего, которая была свидетелем происшествия, рассказала, что муж посигналил водителю автомобиля Volkswagen за те, что тот развернулся прямо перед ним. Legioner догнал Ford и затормозил, чтобы остановить автомобиль потерпевшего.

Затем неадекватный водитель вышел из автомобиля и направился к Ford. Увидев, как пострадавший достает газовый баллончик в целях обороны, нападающий вернулся к своей машине и взял там биту. Далее он напал на водителя Ford и нанес несколько ударов битой по голове и машине.

В сети пишут, что нападавших вроде зовут Евгений Менесенко. Он родом из Геническа, 1989 года рождения. Занимается пауэрлифтингом.

В Черткове Тернопольской области водители маршруток избили 37-летнего коллегу. Это произошло на автобусной остановке. Пострадавший в больнице.