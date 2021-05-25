Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены

 
Ексклюзивы
1/5
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 243
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 198
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 567
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 774
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 423
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1440
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 900
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2493
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
4
3
6
4
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
В Польше задержали двух украинцев
В Польше задержали двух украинцев
16-летний без прав за рулем устроил масштабную аварию
16-летний без прав за рулем устроил масштабную аварию
Конспирация не помогла: задержали наркогруппировку &quot;криминального авториретата&quot;
Конспирация не помогла: задержали наркогруппировку "криминального авториретата"
Видео
Все видео
Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены
Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены
Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя
Дебошир разгромил трамвай и напал на женщину-водителя
Школьницы устроили расправу над 13-летней: видео конфликта
Школьницы устроили расправу над 13-летней: видео конфликта
Пьяная жкнщина-водитель потрощила заборы и смела школьника
Пьяная жкнщина-водитель потрощила заборы и смела школьника
Живодеры заморили голодом почти 40 котят
Живодеры заморили голодом почти 40 котят
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1557
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 369
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 801
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 10:00

Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены

  Комментировать
Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены
Пострадавший получил несколько ударов по голове битой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве водитель Volkswagen с номерными знаками Legioner подрезал Ford и устроил расправу прямо на дороге.

Инцидент произошел на ул. Здолбуновской. Мужчина нанес несколько ударов битой водителю Ford. Видео конфликта появилось у Киев Оперативный.

"Похоже, что у чувачка на Volkswagen случился какой-то неконтролируемой выброс гормонов. Чем еще можно объяснить такую ​​агрессию?", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водители двух маршруток устроили мордобой (видео 18+)

Жена потерпевшего, которая была свидетелем происшествия, рассказала, что муж посигналил водителю автомобиля Volkswagen за те, что тот развернулся прямо перед ним. Legioner догнал Ford и затормозил, чтобы остановить автомобиль потерпевшего.

Затем неадекватный водитель вышел из автомобиля и направился к Ford. Увидев, как пострадавший достает газовый баллончик в целях обороны, нападающий вернулся к своей машине и взял там биту. Далее он напал на водителя Ford и нанес несколько ударов битой по голове и машине.

В сети пишут, что нападавших вроде зовут Евгений Менесенко. Он родом из Геническа, 1989 года рождения. Занимается пауэрлифтингом.

В Черткове Тернопольской области водители маршруток избили 37-летнего коллегу. Это произошло на автобусной остановке. Пострадавший в больнице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вооруженный битой мужчина избил водителя на глазах у жены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13446
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10728
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9009
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6633
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат Просмотров: 5148
Происшествия
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
 Просмотров: 234
"Я убил твою маму" - мужчина зарубил бывшую и позвонил ее дочери
"Я убил твою маму" - мужчина зарубил бывшую и позвонил ее дочери Просмотров: 414
Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине
Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине
 Просмотров: 846
После изнасилования в Кагарлыке одного полицейского уволили, а шесть получили повышение - МВД
После изнасилования в Кагарлыке одного полицейского уволили, а шесть получили повышение - МВД Просмотров: 621
Медики подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус
Медики подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус Просмотров: 315
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 1843
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть