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понедельник, 28 февраля 2022 09:38

Спецтема: Напад Росії на Україну

Одесская область нашпигована диверсантами - наносят метки и фотографируют местность
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Город Одесса и вся Одесская область напичканы диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них.

Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Диверсанты передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в неразрешенных местах и фотографируют местность, передавая всю информацию врагу.

Врагов задерживают каждый день силами военных, пограничников и нацгвардейцев.

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"Если вы видите подозрительные скопления людей или передвижения по городам и поселкам людей, которые недавно появились у вас, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или на блокпост, где стоят военные или нацгвардейцы", - обращаются украинские воины.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и глава ОГА Сергей Гриневецкий отказываются сотрудничать с подразделениями территориальной обороны, заявил блогер, боец ТрО Киева Сергей Стерненко.

Нанесение меток для корректировки огня оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы до 15 лет.

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