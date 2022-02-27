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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Городские власти в Одесской области осуществляют подрывную деятельность. Их нужно менять" - Стерненко

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&quot;Городские власти в Одесской области осуществляют подрывную деятельность. Их нужно менять&quot; - Стерненко
"Мэр Одессы и гражданин РФ Геннадий Труханов и глава ОГА Одесщины Сергей Гриневецкий. Просто сейчас они осуществляют подрывную деятельность, направленную против обороны региона", пишет Стерненко. Фото: Сергей Стерненко

В Одесской области местные власти отказываются работать с подразделениями Территориальной обороны. Об этом сообщил активист, боец ​​ТРО Киева Сергей Стерненко.

"Вот эти 2 гниды на фото - мэр Одессы и гражданин РФ Геннадий Труханов и глава ОГА Одесщины Сергей Гриневецкий. Просто сейчас они осуществляют подрывную деятельность, направленную против обороны региона. Они отказываются способствовать силам территориальной обороны в обеспечении. Добровольцы вынуждены самостоятельно закрывать все нужды. Это только часть саботажа. Еще до этой атаки РФ я предупреждал, что они будут так действовать. Потому что Труханов — россиянин, поддержавший оккупацию Крыма. Потому Гриневецкий за второй государственный язык русский против НАТО и отрицал факт российской агрессии. И тоже за оккупацию Крыма", – пишет Стерненко.

Он добавляет, что не удивится, если они сейчас россиянам прямо сливают планы обороны.

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"С Трухановым разобраться мы еще успеем. Более важной фигурой для обороны региона сейчас глава ОГА. Призываю президента Украины немедленно его уволить. Назначение Гриневецкого было огромной ошибкой, которая сейчас наносит ущерб обороне государства. Эти двое русских в тюрьме должны быть, а не на должностях. А Одесщину должен сейчас возглавлять тот, для кого родная страна — Украина, а не чертовой агрессор!", - подчеркивает активист.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".

РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии.

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