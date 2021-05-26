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среда, 26 мая 2021 09:24

Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
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В Одессе при загадочных обстоятельствах умерла поэтесса 32-летняя Ольга Архангельская.

Около 10 лет назад Ольга вела активный образ жизни и переделывала свою внешность под куклу Барби. О смерти подруги сообщила украинская модель, блогер-миллионник Валерия Лукьянова.

Одесская писательница 32-летняя Ольга Архангельская, которая переделала себя на куклу Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Фото: m.vk.com/amatue
Одесская писательница 32-летняя Ольга Архангельская, которая переделала себя на куклу Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесская писательница 32-летняя Ольга Архангельская, которая переделала себя на куклу Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесская писательница 32-летняя Ольга Архангельская, которая переделала себя на куклу Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесская писательница 32-летняя Ольга Архангельская (слева), которая переделала себя на куклу Барби, умерла при загадочных обстоятельствах

Она написала загадочное сообщение в российской соцсети "ВКонтакте" в память о своей подруге. В нем рассказала, что Ольга еще несколько лет назад знала, что умрет, готовилась к этому и пыталась убежать от реальности.

"Очень неоднозначная натура, поэтесса. Предсказала свою смерть в своем стихотворении ... Она была невероятно гордым и вежливым человеком. Была хорошей, открытой и искренней. И эта реальность была слишком суровой для нее. Она пыталась сбежать, и ... сбежала ", - написала Лукьянова.

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Вместе с Ольгой они часто публиковали совместные фото в соцсетях и у них было много поклонников.

Позже, как пишут СМИ, пути девушек разошлись. Валерия стала активно заниматься своей раскруткой и перебралась в США, а Ольга пыталась стать дизайнером, а также продолжала писать стихи. При жизни Архангельская успела выпустить сборник стихов на русском языке "Плыву я во времени".

В Киеве на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием мотоцикла и Volkswagen Golf. За рулем двухколесного была 41-летняя женщина, от полученных травм она скончалась по дороге в больницу. Позже стало известно, что погибшей оказалась блогер по имени Елена. На ее странице в Instagram люди выражают скорбь и соболезнуют родным.

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