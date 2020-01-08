Обвинение рассыпается: нашли новое доказательство невиновности Антоненко

Подозреваемый в убийстве Шеремета выше человека с камер наблюдения. Фото: rubryka.com

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко выше человека с камер видеонаблюдений, который причастен к закладке взрывчатки.

Экспертизу роста подозреваемого провели 25 августа 2016 года, пишет thebabel.com.ua.

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Рост подозреваемого 170 см. Из-за нечеткости изображения, кепки и неизвестной высоты каблуков возможна погрешность в 3 процента.

Рост может колебаться от 164,9 см до 175,1 см. Рост Антоненко – 180 см.

В деле убийства журналиста Павла Шеремета проводят следственный эксперимент в центре Киева с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.