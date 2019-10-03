Обстреляли дом прокурора. Дома были жена и маленькие дети

В Кропивницкому обстреляли дом и двор работника прокуратуры. Фото - Обозреватель

В Кропивницком обстреляли дом и двор работника прокуратуры.

Неизвестные угрожали расправой прокурору и его семье. Дома как раз находилась его жена с двумя маленькими детьми, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Следствием установлено вероятную причастность фигурантов уголовного производства к преступной группировке, противоправную деятельность которого и расследовал пострадавший прокурор", - отметили в пресс-службе.

Следователи полиции открыли уголовное производство. Все обстоятельства нападения на дом прокурора устанавливаются.

В Киеве трое неизвестных избили 34-летнего работника прокуратуры. Пострадавший в больнице, имеет ушибы грудной клетки.