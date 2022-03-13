Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео

Обстрел Яворивского полигона. Фото: ukrinform.ua

Момент авиаудара по Яворивскому полигону попал на видео.

Страшные кадры опубликовало издание The New York Times.

На видео видно, как ракета попадает на полигон. Вокруг много дыма, пожарными стараются как можно быстрее ликвидировать пожар. В месте, где был совершен авиаудар, образовалась глубокая яма. В зданиях Международного центра миротворчества и безопасности выбило окна.

"Вот вам русский мир, мальчики", - говорит мужчина на видео.

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В результате обстрела Яворивского полигона во Львовской области 35 человек погибли. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале.

Удары по Львовщине были совершены ракетами. Предварительно с помощью самолетов из Саратова, совершивших атаку на боевом курсе без залета на территорию Украины. Российский оккупант выпустил около 30 ракет, часть из них сбила противовоздушную оборону.