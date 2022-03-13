Обстрел Яворивского полигона: 35 человек погибли, 134 травмированы

Оккупант выпустил по полигону около 30 ракет. Фото: Фонд "Вернись живым"

В результате обстрела Яворивского полигона во Львовской области 35 человек погибли.

Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Удары по Львовщине были совершены ракетами. Предварительно с помощью самолетов из Саратова, совершивших атаку на боевом курсе без залета на территорию Украины.

Российский оккупант выпустил около 30 ракет, часть из них сбила противовоздушную оборону.

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"Ночью оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Авиаудар совершили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе.

Еще раз подчеркиваем и обращаемся ко всем правительствам стран НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закройте небо над Украиной или предоставьте нам военные самолеты! Сейчас, когда обстрелы приближаются к границам стран НАТО, - именно тот решающий момент", - отметил председатель Львовской ОГА.

Вооруженные силы Украины отомстили за Яворов и Франковск ракетным "салютом". 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ударила по русским солдатам из реактивной артиллерии.