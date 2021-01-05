"Обогатился" на 200 тыс. грн: военный на службе украл имущество

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. грн Фото: assiette.ru

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. грн, что привело к выводу из строя радиорелейной станции.

Еще 2020-го он присвоил себе 2 ноутбука. Об этом сообщает на странице в Facebook Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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Отмечено, что из преступления подозреваемого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.

Полицейские вернули украденное оборудование, а мужчине прокуратура сообщила о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, устанавливают причины и условия совершения преступления.

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