"Обо всем договорилась" - скандал с продажей ребенка за границу

Автор: предоставлено Константином Пркопенком Константин Пркопенко 4 месяца назад вернул из Германии сына Романа. Бывшая жена вывезла ребенка за границу, втайне лишив мужчину отцовства

Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес заседание по делу киевлянина Константин Прокопенко. Его бывшая жена Елена Янке хочет лишить мужа отцовства на их сына 6-летнего Романа. Заседание перенесли, поскольку истец-Янке который раз не появилась. Предоставила через адвоката справку, что у нее сломана нога. В увечье обвинила бывшего мужа. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал Константин Прокопенко.

"Она пришла к моему дому, когда именно выезжал со двора. У меня есть видео, где прошу отойти от машины и позволить выехать. В какую-то секунду бывшая бросилась на задний бампер моего авто правой ногой и начала кричать "помогите, давят". Написала на меня заявление полицию. А через две недели принесла справку непонятно кем выданную. Там даже фамилия ее не указана. И суд эту "липу" принимает во внимание. Бывшая в разговоре мне прямо сказала, что у нее все договорено. Она отберет у меня сына. И эту договоренность явно видно", - рассказал мужчина.

Автор: предоставлено Константином Пркопенком Бывшая жена Константина Прокопенко обвинила его в увечье, мол сломал ей ногу автомобилем. Об этом заявила в полицию и обратилась с просьбой перенести суд

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Добавил, что есть еще один интересный нюанс: адвокаты Янке обратились с просьбой о переносе заседания в пятницу. А справка выдана следующим днем.

Автор: предоставлено Константином Пркопенком Бывшая жена Константина Прокопенко обвинила его в увечье, мол сломал ей ногу автомобилем. Об этом заявила в полицию и обратилась с просьбой перенести суд

"Я лично знаю Елену и Костю еще до того, как они стали мужем и женой. Она всегда требовала и получала то, что хочет. Тайно лишила его родительских прав, купив судей, и вывезла ребенка в Германию. При этом продолжала брать у Кости деньги. Рома живет с Костей сейчас. А неадекватная мать, вместо того, чтобы думать о благополучии ребенка, продолжает войну, чем еще больше пугает сына", - говорит психолог и друг семьи Светлана Арефния.

Елена Янке лишила Константина Прокопенко отцовства в 2016 году без его ведома и вывезла ребенка в Германию. Мужчина узнал об этом в конце декабря 2017 года. В феврале 2018 через Подольский районный суд города Киева он добился признания заочного решения о лишении родительских прав неправомерным и недействительным. В том же году начались суды в Германии - по Международной конвенции о похищении детей. В одном из заседаний Елена Янке даже призналась в подделке документов и обмане. Эти показания затем легли в основу уголовного дела на главу Службы по делам детей Подольского района города Киева, которая помогала ей и подделывала документы. 4 месяца назад суд в городе Кельн вынес решение о том, что ребенок должен быть возвращен в Украину. Но Елена Янке отказывается его выполнять.