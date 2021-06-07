Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города

Гроб несли четверо мужчин Фото: instagram.com/lviv_lives

Во Львове по Площади рынок в гробу пронесли обнаженную девушку.

Она сидела с пластиковым стаканчиком в руках. Гроб несли четверо мужчин. Видео появилось на канале Lviv_lives в Instagram.

На ролике видно, что перед гробом шла женщина, которая снимала действо на фотоаппарат. Инцидент произошел днем, когда на улице было много прохожих и посетителей ресторанов.

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В комментариях под видео люди пишут, что не поняли сути такого перформанса. Некоторые шутили, что это новая реклама похоронного бюро.

В Мукачево Закарпатской области перед костелом бегала обнаженная женщина. Событие сняли на видео случайные прохожие. Женщина сначала полностью разделась на тротуаре перед костелом. Далее выбежала на пешеходный переход, где махала руками и кричала: "Миллионерам можно все".