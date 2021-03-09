Мужчина разгуливал голышом из-за "насекомых по телу"

8 марта в городе Черноморск Одесской области мужчина голышом зашел в подъезд жилого дома №17 на просп. Мира.
Жители вызвали Муниципальною стражу, сообщили в Facebook учреждения.
"Задержанным оказался парень, которого ранее уже задерживали обнаженным на улицах города. Как и в прошлом году, жаловался на насекомых по телу", - говорится в сообщении.
Мужчину передали работникам скорой помощи. По предварительным выводам медиков, госпитализированный был под воздействием наркотиков.
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В центре Днепра заметили женщину, которая ходила полностью голая и без обуви. Женщина гуляла в районе ул. Гоголя и Чернышевского. По словам очевидцев, в какой-то момент женщину посадили в автомобиль и увезли, однако через некоторое время она снова появилась на улице в таком же виде.
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