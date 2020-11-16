В столичном переходе толпа мужчин "потрясла" ягодицами в стрингах

В Киеве группа мужчин в белье пробежалась одним из подземных переходов в центре города.
Видео забега опубликовали сразу несколько Telegram-каналов, пишет УНИАН.
"В Киеве снова голо*адий забег. Это уже становится традицией", - прокомментировали сообщение пользователи.
Судя по реакции очевидцев на видео, забег развеселил прохожих и продавцов.
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В Киеве заметили мужчину, разгуливавшего по спальному району города совсем без одежды.
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