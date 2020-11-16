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понедельник, 16 ноября 2020 18:43

В столичном переходе толпа мужчин "потрясла" ягодицами в стрингах

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В столичном переходе толпа мужчин &quot;потрясла&quot; ягодицами в стрингах
В Киеве мужчины в стрингах пробежались подземным переходом. Фото: скриншот с видео

В Киеве группа мужчин в белье пробежалась одним из подземных переходов в центре города.

Видео забега опубликовали сразу несколько Telegram-каналов, пишет УНИАН.

"В Киеве снова голо*адий забег. Это уже становится традицией", - прокомментировали сообщение пользователи.

Судя по реакции очевидцев на видео, забег развеселил прохожих и продавцов.

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В Киеве заметили мужчину, разгуливавшего по спальному району города совсем без одежды.

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