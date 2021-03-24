"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление

Фото: mukachevo.rayon.in.ua

В г. Мукачево Закарпатской области перед костелом бегала обнаженная женщина.

Инцидент произошел 23 марта. Событие сняли на видео случайные прохожие. Женщина сначала полностью разделась на тротуаре перед костелом. Далее - она выбежала на пешеходный переход, где махала руками и кричала: "Миллионерам можно все".

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Затем неизвестна легла на переходе перед автомобилем, который остановился. В сети предполагают, что девушка могла быть под влиянием наркотиков или поспорила.

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