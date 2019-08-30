Облако черного дыма: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

Площадь пожара составляет 400 м кв Фото: kiev.informator.ua

В Дарницком районе Киева, недалеко от метро "Красный Хутор" произошел масштабный пожар в складском помещении.

Площадь пожара составляет 400 м кв. Адрес, по которому возник пожар, - улица Хвылевого, 1, пишет Информатор.

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Пожарные работают над тем, чтобы разобрать конструкцию. Угрозы распространения огня нет, поскольку ангар стоит отдельно. Информации о пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

В Харькове загорелась свалка старых автомобильных покрышек. "25 августа в 10.37 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который случился по адресу: г. Харьков, Холодногорский район, ул. Беркоса, 7. На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м", - говорится в сообщении ГСЧС.