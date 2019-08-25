Огонь уничтожил автомобили - горела свалка автомобильных покрышек

В Харькове произошел пожар на свалке. Фото: ГСЧС

В Харькове загорелась свалка старых автомобильных покрышек.

"25 августа в 10.37 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который случился по адресу: г. Харьков, Холодногорский район, ул. Беркоса, 7. На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м", - говорится в сообщении ГСЧС.

На место пожара прибыло 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, 1 спецавтомобиль и пожарный поезд. С огнем боролись 33 спасателя.

Спасатели в первую очередь пытались прекратить распространение огня и защитить соседние здания. Пожар удалось локализовать уже в 11.30.

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Огонь уничтожил 2 и повредил 3 автомобиля.

"В 13.52 состоялась окончательная ликвидация горения", - сообщили в ГСЧС.

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