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суббота, 11 января 2020 09:42

О чем в последний раз говорили пилоты сбитого самолета МАУ

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О чем в последний раз говорили пилоты сбитого самолета МАУ
Пилоты сообщали, что на борту все в порядке. Фото: REUTERS

Последние слова пилотов украинского авиалайнера МАУ были о штатной ситуации на борту до катастрофы.

"На данный момент у нас есть доступ к записям диспетчеров с вышки управления, которая поддерживала связь с нашим экипажем до того, как что-то случилось с самолетом. Последний из записанных разговоров был мирным. Пилоты сообщали, что на борту все в порядке", - говорит глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью канадской телевизионной сети CTV.

Аналогичное заявление Пристайко сделал вечером 10 января на брифинге в Киеве.

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"У нас есть точная оценка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской башни управления. К моменту последнего завершения переговоров во время полета ситуация была штатная, о чем пилот сообщил башни", - говорил Пристайко.

Оба заявления сделал до того, как Иран признал, что самолет сбили его ракетой.

Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал заявление генштаба ВС Ирана.

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