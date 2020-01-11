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суббота, 11 января 2020 08:15

Иран официально признал, что военные сбили украинский самолет

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Иран официально признал, что военные сбили украинский самолет

Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор, сообщил генштаб ВС Ирана.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал заявление генштаба ВС Ирана.

В докладе ВС Ирана, выдержки которого публикуют иранские СМИ, отмечается, что группа военных экспертов, работая независимо от коллег из службы гражданской авиации, выяснила, что украинский самолёт был сбит в ситуации, когда иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США. Незадолго до катастрофы иранские военные отметили повышенную активность ВВС США близ Ирана. Она была вызвана иранским ракетным обстрелом баз в Ираке, на которых находились американские военные.

Такие условия в докладе названы "сложными и напряженными". Украинский "Боинг" вскоре после вылета из Тегерана сменил курс. "При этом он стал полностью похож (на иранских радарах - ред.) на вражеский летательный аппарат, приближавшийся к важному объекту Корпуса стражей Исламской революции. В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также - иностранных граждан", - говорится в докладе.

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В нем также отмечается, что ВВС Ирана пообещали "свести к нулю риск повторения таких катастроф. Для этого нужно радикально изменить методы ведения операций".

"Виновный предстанет перед военным трибуналом", - подчёркивается в документе.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр в Твиттере.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

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