Новорожденного бросили умирать в лесу

В лесополосе в Кривом Роге женщина нашла новорожденного мальчика. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Вечером 3 мая в лесополосе в микрорайоне 5-й Заречный в Кривом Роге женщина нашла младенца.

Новорожденный лежал в картонной коробке. Его срочно доставили в перинатальный центр, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

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Медики установили, что мальчик родился 3 мая, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать мальчика разыскивают.

В городе Берегово Закарпатской области на автобусной остановке обнаружили новорожденного. Позже выяснили, что 29-летняя жительница Мукачевского района, которая якобы нашла мальчика, является его матерью.