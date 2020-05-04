Новорожденного бросили умирать в лесу

Вечером 3 мая в лесополосе в микрорайоне 5-й Заречный в Кривом Роге женщина нашла младенца.
Новорожденный лежал в картонной коробке. Его срочно доставили в перинатальный центр, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
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Медики установили, что мальчик родился 3 мая, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мать мальчика разыскивают.
В городе Берегово Закарпатской области на автобусной остановке обнаружили новорожденного. Позже выяснили, что 29-летняя жительница Мукачевского района, которая якобы нашла мальчика, является его матерью.
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