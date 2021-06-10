Новое мошенничество. Можно влететь на круглую сумму

Воры перевыпускают sim-карту и наберають кредитов. Фото: pixabay.com

В Украине набирает обороты новый вид мошенничества. Воры перевыпускают sim-карту и наберають кредитов.

В такую ситуацию на днях попал киевлянин Евгений Назаренко, передает segodnya.ua.

"У меня пропала мобильная связь. Я, конечно, сначала подумал, что что-то не так с sim-картой, перезагрузил телефон, вынул-вставил карту, она не заработала", - сказал Назаренко.

В это время мошенники перевыпустили sim-карту Артема в сервисном центре мобильного оператора, сломали его соцсети, почту и взяли кредит в так называемых "быстрых займах".

Накануне они звонят своей жертве из двух-трех номеров и, например, говорят, что ошиблись. Впоследствии идут в сервисный центр мобильного оператора, где требуют заменить sim-карту. Консультант их спрашивает два-три номера, с которыми вы разговаривали, и это становится основанием для замены.

"Заблокировал свою карточку за полтора часа, но похитителям хватило этого времени, чтобы набрать кредитов. С тех пор каждый день по несколько раз звонят коллекторы с требованием вернуть деньги", - сказал Назаренко.

Заявление в полицию принимать сразу отказались. Якобы таких дел сотни тысяч и времени на них нет. Поэтому киевлянин обратился в суд, и только так дело внесли в единый реестр. Хотя именно данные от полиции могут защитить от коллекторов.

"Если бы правоохранительные органы нашли информацию, где этот номер телефона последний раз пилингувався, где непосредственно находился мобильный телефон, где был человек, кто загружал документы в базу данных. Эти все сведения правоохранительные органы могут несколькими следственными действиями получить", - отмечает член ассоциации юристов Украина Станислав Борис.

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Эти данные - достаточное основание в суде против коллекторов и убережет человека от выплаты не своих долгов. В киберполиции могут предоставить такую ​​информацию.

"Такой вид мошенничества сейчас очень популярен. Только недавно разоблачили две группировки весной. Обманули граждан на 600 тысяч гривен. Так же в марте. Киберполиции разоблачила преступную группировку, которая похитила 10 миллионов гривен", - рассказала старшая сотрудница отдела киберполиции МВД Анна Селезнева.

Уберечься от такой разновидности мошенничества можно. Главное - заблокировать дистанционную замену sim-карты и привязать ее к паспорту, сделать дополнительное подтверждение на все интернет-операции.

В Николаеве остановили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого представлялись жертвам работниками банка и завладевали их персональными данными. Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, которой помогали двое местных.