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четверг, 03 июня 2021 14:01

Полиция накрыла колл-центр, который выманивал банковские данные
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В Николаеве остановили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого представлялись жертвам работниками банка и завладевали их персональными данными.

Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, которой помогали двое местных, сообщает полиция Николаевской области.

Колл-центр организовали в одном из офисных помещений в центре города. На момент проведения следственных действий там находились 30 операторов. Полицейские провели обыск, в результате которого изъяли и направили на экспертизу 102 компьютера, сервер и 28 мобильных телефонов.

Фото: mk.npu.gov.ua

Под видом работников финучреждений злоумышленники узнавали персональные данные людей, а также коды и пароли, которые приходили потерпевшим в сообщениях. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Деньги жертв мошенники сразу же переводили на собственные счета.

В полиции открыли уголовное производство за мошенничество. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц и общая сумма нанесенного ущерба. Задержанным грозит наказание до трех лет лишения свободы.

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СБУ заблокировала деятельность злоумышленников, которые ежемесячно похищали более 3 млн грн со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами. Злоумышленники называли себя работниками банков, звонили клиентам финучреждений и узнавали CVV-код, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

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03
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