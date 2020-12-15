"Банкиры" по телефону выманили у людей 7 млн. грн

В Харькове полицейские разоблачили группу злоумышленников, которые под видом работников банка обманывали людей.

Мошенники звонили людям и под предлогом работников банка, узнавали их персональные данные и снимали деньги. К незаконной деятельности они привлекли более 100 человек. Их месячный доход составлял 7 млн. грн, сообщили в отделе коммуникации Харьковской области.

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Фото: npu.gov.ua

"В период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове три" колцентра "." Операторы "осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину ", - сказано в сообщении.

Деятельность своей работы мошенники организовали по всем правилам работы настоящих колцентров. Они нашли специальные офисные помещения, приобрели компьютеры, средства связи. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных "планов" с обмана граждан.

Мошенники широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины.

14 декабря полицейские провели обыски в колцентрах и помещениях "банкиров". Они изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен, добытые преступным путем.

После завершения следствия и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий мошенников за совершение преступлений в составе организованной группы, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

В Тернополе псевдоработник банка украл со счета женщины 17, 7 тыс. грн. Аферист сообщил, что произошел сбой системы и необходимо перерегистрировать банковскую карточку, отметив персональные данные, что и сделала пострадавшая.