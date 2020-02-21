Псевдоработник банка выманил у женщины почти 18 тыс. грн

В Тернополе псевдоработник банка украл со счета женщины почти 18 тыс. грн. Фото: РБК-Украина

В Тернополе псевдоработник банка украл со счета женщины 17, 7 тыс. грн.

Аферист сообщил, что произошел сбой системы и необходимо перерегистрировать банковскую карточку, отметив персональные данные, что и сделала пострадавшая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Уже через определенный промежуток времени женщина проверила состояние счета и обнаружила недостачу денег. За помощью обратилась к полицейским", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленника разыскивают. И подчеркивают, никогда не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код. А также пароли, поступающии в SMS. Если звонят и уточняют эти данные, знайте: это попытка мошенничества. Необходимо срочно перезвонить на горячую линию и уточнить у оператора всю информацию по карте.

На Тернопольщине мошенники украли 360 тыс. грн с карты жительницы села Угринов Подгаецкого района. Это деньги, которую благотворители перечисляли на лечение детей, травмированных в результате взрыва газа в сельском клубе.