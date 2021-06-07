Чтобы не почернели: "работница" энергокомпании присваивала ценности по наглой схеме

Под Киевом поймали на горячем мошенницу-рекордсменку. Фото: Андрей Небытов

Правоохранители задержали "на горячем" воровку-рекордсменку после очередной попытки присвоить золото и ценности. В общем женщина фигурировала в 20 преступных эпизодах.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В середине мая нам стали поступать сообщения о том, что в магазины и аптеки приходит мнимая сотрудница энергетической компании и предостерегает, что будет подано напряжение более 40 тыс. вольт. Если у персонала есть золотые украшения, мобильные телефоны и другие металлические ценности, необходимо их снять и положить в темный пакет, иначе они "почернеют". Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала", - рассказал Небытов.

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Мошенница орудовала в Фастове, Белой Церкви, Обухове, Борисполе, Ирпене и Василькове.

"Это лишь краткий перечень городов, где отметилась мошенница за последний период. По оперативной информации, она действовала также в столице и других областях нашего государства", - добавил правоохранитель.

В 2013 году фигурантку уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Тогда она выдавала себя за сотрудницу налоговой.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел почти 1 млн грн. Киевлянин разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.