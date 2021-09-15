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среда, 15 сентября 2021 13:01

"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой

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&quot;Ногами його бей&quot; - ученики возле школы устроили мордобой
На фото ученики среднего звена школы в Луцке, которые устроили драку. Фото: скриншот с видео

В Луцке на территории школы №16 ученики средних классов устроили драку. Произошло это во вторник, 14 сентября.

Видео конфликта распространили "Новости Луцка и Волыни. Конкурент" в Telegram.

"Парень в белой футболке быстро перехватил инициативу, схватил другого школьника за шею и сначала поставил его на колени, а потом повалил на землю, переведя борьбу "в партер". Все это время "белый" наносил удары кулаками в голову и по спине, по почкам парню, лежащему на земле и хоть как-то пытавшемуся прикрыться руками", - говорится в описании видео.

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За дракой наблюдали другие ученики. Они призывали фаворита бить сильнее - по лицу и с ноги. Все сопровождали ненормативной лексикой.

В учебном заведении правоохранители проводят расследование. С родителями школьников уже разбирали этот случай, заявил директор школы Василий Троцкий.

"Драка была. Участники - ученики среднего звена. У ребят на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва. А когда они шли домой, вы видели, что произошло. Я думал, что состояние здоровья пострадавшего мальчика будет гораздо тяжелее. Но он обратился к медсестре вчера и сказал, что упал. Сегодня (15 сентября. - Gazeta.ua) она его осмотрела, признаков избиения нет. Мальчик на уроках сегодня", - отметил Троцкий.

Он уточнил, что постоянных случаев давления и буллинга между участниками драки не было.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

В Ровно подростки под стенами школы устроили жестокую драку. Инцидент произошел возле школы №12. Разнимал подростков случайный прохожий. Дети дрались кулаками и ногами.

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