Подростки возле школы устроили жестокую драку - конфликт попал на видео

Разнимал подростков случайный прохожий. Дети дрались не только кулаками, но и ногами Фото: novyny.24tv.ua

В Ровно подростки под стенами школы устроили жестокую драку.

Инцидент произошел возле школы №12 на ул. Киевской. Разнимал подростков случайный прохожий. Дети дрались не только кулаками, но и ногами, сообщили на странице "Типичное Ровно" в Facebook.

На видео видно, как к двум парням, которые дрались, подходит 3-й, подпрыгивает и изо всех сил бьет ногой одного из них. Вслед за ним и 4-й участник конфликта начинает бить ногой школьника.

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После публикации ролика в интернете, на ситуацию обратили внимание в полиции.

"По результатам мониторинга сети интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - сообщила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.

Что стало причиной конфликта, и потребовалась ли медицинская помощь его участникам - неизвестно. Участников драки устанавливают.

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