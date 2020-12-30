Обзывали, толкали и пугали: школьнику одноклассники устроили буллинг

В Херсоне двое школьников устроили своему однокласснику буллинг.

Пятиклассника запугивали, толкали и обзывали бранными словами. За действия обидчиков будут отвечать их родители, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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"Мать потерпевшего обратилась за помощью в полицию после того, как прослушала голосовое сообщение мессенджере ученического чата. В сообщении мальчики запугивали потерпевшего и высказывались в его адрес нецензурной бранью", - сказано в сообщении.

С обидчиками ювенальные полицейские провели профилактические беседы, а на их родителей составили административные протоколы.

В городе Турка на Львовщине трое 12-летних школьниц избили двух сверстниц 17 и 19 ноября. Соответствующее видео выложили в сеть.