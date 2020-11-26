Матерились и били ногами: компания 12-леток записывала на видео избиение сверстниц

На Львовщине 12-летние школьницы жестоко избили двух девушек и отсняли все на видео. Фото: скриншот с видео

В городе Турка на Львовщине трое 12-летних школьниц избили двух сверстниц 17 и 19 ноября. Соответствующее видео выложили в сеть. Его во время мониторинга обнаружили полицейские 25 ноября. На видео снято драку двух девушек, одна из них падает, а другая продолжает бить ее ногами. На записи также слышно нецензурные выражения и видно, как в конце третья школьница пытается остановить девушек.

Матери пострадавших обратились с заявлениями, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Установлены личности всех участников события - двух девушек, об избиении которых заявили их матери, и трех других возрасте 12 лет. Все несовершеннолетние были опрошены в присутствии родителей и психологов", - сказано в сообщении.

По двум фактам избиения открыты уголовные производства. Устанавливаются обстоятельства совершения правонарушений.

В Ровно 12-летняя девушка избила 16-летнюю возле школы. Соответствующее видео участники конфликта выложили в соцсети. Выяснилось, компания девушек разного возраста договорилась встретиться возле школы. 2 ученицы должны были выяснить отношения из-за якобы распространение сплетен. Во время словесной перепалки одна из присутствующих подбила главных участников конфликта к драке.