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Нигериец прыгнул в холодную реку, убегая от пограничников

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Нигериец прыгнул в холодную реку, убегая от пограничников
В Закарпатье задержали нелегала из Нигерии. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатье нигериец пытался нелегально попасть в Словакию, переплыв реку Уж.

Об этом в Фейсбуке сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Утром пограничный наряд отделения "Паладь Комаровцы" заметил движение неизвестного в сторону границы… Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял, и добраться к противоположному берегу в такое время года ему было не по силам. Поэтому нарушитель попытался вернуться, пограничникам пришлось ему помогать выбраться на берег", - рассказали в ГНСУ.

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Нелегалу нашли сухую одежду и обувь. У мужчины не было документов. Он рассказал, что является гражданином Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а затем решил в поисках лучшей жизни перебраться в ЕС.

В двух рюкзаках задержанного обнаружили 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники устанавливают его личность и проверяют правдивость слов.

Иностранцу придется отвечать за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Во Львовской области задержали 24 гражданина Бразилии, которые незаконно находились в Украине и планировали выехать в страны ЕС.

Организовал канал нелегальной миграции местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".

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