"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях

В Одесской области полицейские, военные, волонтеры и односельчане более десяти часов искали 4-летнюю Амину Витищак из села Малозименовое. Она исчезла 14 мая около 16:00.

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Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Всю ночь более сотни людей осматривали село, обходили каждый двор. Прочесывали поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Девочку заметили утром во время объезда окрестностей населенных пунктов - на дороге у Знаменского пруда. Увидев автомобиль, ребенок сразу побежал к людям, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Девочка была очень напугана, усталая, голодная. Однако, к счастью, жива", - рассказали оперативники.

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Ребенка сразу передали медикам. А за ее семью взялись полицейские и соцслужба, рассказал Gazeta.ua заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП области Дмитрий Ревун.

"Всю ночь маленькая провела одна вдали от дома одна. Всю ночь бродила по зарослям. При температуре 12 градусов - была одета в одни колготки и маечку. Невозможно было без боли смотреть, как девочка схватила корочку хлеба и стала ее жадно есть. Аминку отвезли в больницу. Также из семьи изъяли других двух детей", - рассказал Дмитрий Ревун.

Производство, начатое по по статье "умышленное убийство", закрыто. Дело расследуется как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

7-летний Матвей Полянский из села Холонов Гороховского общины на Волыни 15 ч. бродил по болотам. Он играл с братом 12-летним Андреем и соседскими детьми на площадке. Домой не вернулся. Мать заметила исчезновение сына в 21:30. В полицию заявила утром следующего дня. Мальчика нашли в камышах у болота. Это в 10 километрах от дома. Не кричал, был обессилен. Если бы поиски затянулись хоть на несколько минут, умер бы.