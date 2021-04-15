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Невідомі у дворі багатоповерхівки встановили "шибеницю" для боржників ОСББ

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Невідомі у дворі багатоповерхівки встановили &quot;шибеницю&quot; для боржників ОСББ
Виселица, на которой повесили должников ОСМД, появилась во дворе многоэтажки. Откуда появились такие объявления с намеком, никто не признается Фото:: zhzh.info

В Житомире, просто во дворе многоэтажки, на веревки подвесили пару черных мешков. И наклеили на них объявления: "Они не заплатили взносы ОСМД".

Жители, которые не платят, возмутились. Зато другие, которые исправно платят квартплату, такие малогуманни намеки - поддержали. Виселица, на которой повесили должников ОСМД, появилась во дворе многоэтажки, пишет tsn.ua. На самом деле в черных мешках от дождя - боксерские груши. А вот откуда появились такие объявления с намеком, никто не признается.

Спортплощадку сделали сами жители на субботнике. То, что их конструкция с грушами вдруг превратилась в виселицу - воспринимают по-разному. Одни одобрительно, а вот остальные это шуткой не считают.

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"У меня возник просто ужас, какими методами борется наше ОСМД с должниками, когда есть законный метод подачи в суд", - сказала жительница многоэтажки Галина Мороз.

Галина - одна из тех, кто принципиально не платит взносы ОСМД, поскольку считает его неэффективным.

"Столкнулась с таким безобразием, что я должна искать сантехника, я должна искать электричество, а я за него плачу во вкладах, а затем в квитанциях появляется какая-то чистка канализации", - возмутилась женщина.

ОСМД в этом доме появилось четыре года назад и за это время сделало немало. Председатель ОСМД уверяет - к виселице для должников отношения не имеет. Рассказал, что в доме 190 квартир, за квадратный метр платят по - 6 грн 22 коп. Квартир, которые задолжали за 2-3 года в доме - пятеро.

"Сейчас они получили предупредительные письма, документы подаю в суд", - рассказал председатель правления ОСМД Александр Нановский.

Несмотря на резонанс - объявления о должниках на импровизированной виселице убирать не хочет. В отделе горсовета, который контролирует деятельность ОСМД, ничего плохого в этой ситуации не видят.

"Положительное ОСМД, которое работает в правильном направлении. Наверное я бы так не поступил бы, но, кто это делал, наверное у них были какие-то свои причины", - говорит начальник управления муниципального развития Житомирского городского совета Артем Ражев.

С точки зрения закона, говорят юристы, нарушений нет - на объявлениях не указано ни фамилий, ни номеров квартир. Поэтому доказать, что ОСМД запугивает кого-то - сложно.

"Трудно самом деле связать такие действия с нарушением прав конкретных жителей, но если они считают, что их права нарушены, то пусть обращаются в правоохранительные органы", - отмечает директор юридического департамента Житомирского городского совета Евгений Черныш.

Именно это и собираются сделать несколько жителей дома. Чтобы не доводить до суда, в горсовете все же рекомендуют ОСМД снять объявления и бороться с должниками более традиционными методами.

В Запорожье одну из ям ликвидировали, засыпав ее слепками челюстей. Такое ноу-хау можно увидеть на Бабурке. Кто именно решил бороться с ямами таким образом, неизвестно.

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