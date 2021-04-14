Неизвестные "полатали" плохую дорогу слепками челюстей

Если внимательно присмотреться, то на слепках можно даже прочитать фамилии и имена клиентов, для которых они изготавливались Фото: скріншот із відео

В Запорожье одну из ям ликвидировали, засыпав ее слепками челюстей.

Такое ноу-хау можно увидеть на Бабурке, пишут в телеграмм-канале "its_zp". Кто именно решил бороться с ямами таким образом, неизвестно.

"Накипело. Одну из ям на дороге в городе засыпали слепками челюстей. Насколько это практичное решение, сказать довольно сложно, но то, что терпение жителей лопнуло - это факт", - подписали видео в одном из телеграмм-пабликов.

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Если внимательно присмотреться, то на слепках можно даже прочитать фамилии и имена клиентов, для которых они изготавливались.

Следует отметить, что челюстями удалось покрыть лишь незначительную часть ямы.

В Украине нашли худшую дорогу. Речь идет об отрезке дороги между Осиповкой и Гайвороном Кировоградской области. С 2019 года ее состояние только ухудшается и начинает напоминать танковый полигон.